Лидер «Хезболлы» пригрозил Тель-Авиву и Никосии своими ракетами

Палестинское движение «Хезболла» находится в шаге от полномасштабного конфликта с Израилем. В Тель-Авиве уже заявили об утверждении оперативного плана наступления на территорию Ливана для уничтожения группировки.
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