В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5,3 балла

В Слюдянском районе Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью в эпицентре 5,3 балла. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы российской академии наук.