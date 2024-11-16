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В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5,3 балла

В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5,3 балла

В Слюдянском районе Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью в эпицентре 5,3 балла. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы российской академии наук.

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