В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5,3 балла

В Слюдянском районе Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью в эпицентре 5,3 балла. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы российской академии наук.
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