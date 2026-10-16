В Челябинской области за 9 месяцев 2026 года население построило 739,2 тыс. кв. м жилья, что на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
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