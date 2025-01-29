Танкер «Волгонефть-239» специально посадили на мель

Корму танкера «Волгонефть-239» специально посадили на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае. Такие меры приняли ради безопасности экипажа и предотвращения разлива мазута, заявил в беседе с ТАСС судовладелец ЗАО «Волгатранснефть».
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