В США захотели штрафовать уклоняющихся от депортации мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа собирается штрафовать на сумму до 998 долларов в день и изымать имущество мигрантов, подлежащих депортации и не выехавших из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы.
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