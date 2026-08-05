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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андре Джексон получил приглашение в тренировочный лагерь «Торонто»

Защитник Андре Джексон (24 года, 198 см) подписал негарантированный контракт с « Торонто » и поборется за место в составе команды в тренировочном лагере.

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