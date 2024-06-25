Максим Карайон успешно выступил на Кубке мира по роллер-спорту

Спортсмен Максим Карайон завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по роллер-спорту в Чехии. В соревнованиях по скоростному слалому в возрастной группе от 10 до 18 лет, Максим Карайон выиграл в финале у представителя Польши и завоевал золотую медаль, сообщает Noi.