© Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА НовостиБывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, как однажды подарил российскому лидеру Владимиру Путину икону XVII века, находясь у него дома в неформальной обстановке.