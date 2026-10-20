© Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА НовостиБывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, как однажды подарил российскому лидеру Владимиру Путину икону XVII века, находясь у него дома в неформальной обстановке.
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