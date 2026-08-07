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«Я #####, как на «Энфилде» Аршавин». Рэпер Scally Milano выпустил трек «Аршавин»

Рэпер Scally Milano выпустил новый трек «Аршавин» со строчками про экс-нападающего «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.

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