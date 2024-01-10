Украина: страсти по мобилизации накаляются

Не успев даже полностью переварить последние порции запрещенного «оливье», поглощенные за новогодним столом, украинские нардепы уже 4 января засели за обсуждение важнейшего вопроса – скандального законопроекта о мобилизации.
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