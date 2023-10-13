Забирает целых 10 лет: Врач Гадзиян назвал виновника ранней смерти

Марк Гадзиян рассказал о вреде лишнего веса, который стал всё чаще встречаться у людейХирург-уролог Марк Гадзиян предупреждает, что для человека "убийцей №1" является именно жир, поскольку он влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.