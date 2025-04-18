Трамп предупредил о выходе США из переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 18 апреля, ФедералПресс. Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если стороны будут «саботировать» его.
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