Трипольская ТЭС получила критические повреждения: мощный ракетный удар по Украине 11.04.2024 года Юлия СоколоваРанним утром ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам критической инфраструктуры противника.
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