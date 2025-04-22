Инвестиции в 36 млрд: на западе Москвы построят деловой центр в Кунцево

В Кунцево, на западе Москвы, запланирована реорганизация территории в рамках программы развития. Проект стоимостью 36 млрд рублей создаст современное деловое пространство, обеспечив более 2,3 тысячи рабочих мест.
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