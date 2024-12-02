Нулевой автобус начал курсировать в Московском микрорайоне Краснодара из-за нового провала грунта

Нулевой автобус начал курсировать в Московском микрорайоне Краснодара из-за нового провала грунтаВ Московском микрорайоне Краснодара следом за первым провалом грунта, который произошел на минувшей неделе, сегодня случился новый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии