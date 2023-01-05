Зинэтула Билялетдинов: «Сокращение лимита на легионеров в перспективе поможет развитию российского хоккея»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
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