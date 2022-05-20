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Берлускони призвал Европу убедить Украину принять условия Москвы

Берлускони призвал Европу убедить Украину принять условия Москвы

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу, 20 мая, заявил, что Европа должна убедить киевские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию, – сообщается на сайте РБК со ссылкой на издание Libero Quatidiano.

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