Берлускони призвал Европу убедить Украину принять условия Москвы

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу, 20 мая, заявил, что Европа должна убедить киевские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию, – сообщается на сайте РБК со ссылкой на издание Libero Quatidiano.