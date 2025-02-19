К чему пришли Россия и США в Эр-Рияде? Глава РФПИ выдал ранее неизвестный пункт

По словам Дмитриева, США и Россия обсуждали в Эр-Рияде даже возможные проекты в АрктикеВ минувший вторник глава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США стали огромным достижением.