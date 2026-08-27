Последний час настал: Зеленскому предъявили счет на миллиарды, это конец

День независимости Украины обернулся для Владимира Зеленского политической изоляцией. Вместо пышного саммита союзников — пустующие кресла лидеров ЕС и США, а вместо гарантий поддержки — судебные процессы над ближайшим окружением и торг за возврат расхищенных активов.
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