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Аргументы и Факты

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Последний час настал: Зеленскому предъявили счет на миллиарды, это конец

Последний час настал: Зеленскому предъявили счет на миллиарды, это конец

День независимости Украины обернулся для Владимира Зеленского политической изоляцией. Вместо пышного саммита союзников — пустующие кресла лидеров ЕС и США, а вместо гарантий поддержки — судебные процессы над ближайшим окружением и торг за возврат расхищенных активов.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Жить он точно будет очень не долго. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Пока хутор в состоянии воевать, он будет воевать. Скорее всего уже началась подготовка следующих борцов за независимость.
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1 м.