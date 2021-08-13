Зачем Путин отправил самого Шойгу на реконструкцию БАМа.

Сергей ЕПолитикаЗачем Путин отправил самого Шойгу на реконструкцию БАМа. Сегодня стало известно, что наш Министр Обороны Сергей Шойгу уехал в Сибирь на строительство Байкало-Амурской магистрали.Вернуться к статье1911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьборис шорниковавтор ты чё чушь несёшь >? Ведь он станет никому не нужен не только за границей, но и внутри страны. ты по ходу ЕГ сдал и ринулся в БЛОХЕРЫ сломя голову и выпучив глаза ? запомни неуч уголь ценнейший минерал для ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ! во много раз ценнее чем как топливоМарат ИвановЗачем-зачем....шпалы ложить!ЛБЛюдмила Боченковапосылать навальнят и деток либерастовв армию на годик строить БАМ!!!Марат ИвановТак их же учить надо как шпалы ложить! Это тебе не картошку копать!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВРешение абсолютно верное , поскольку в России нет более организованного подразделения , способного оперативно , точно и в срок выполнить поставленные перед ним задачи , потому , что оно принадлежит (в подчинении стране) , а не олигархам и имеет в своём подчинении достаточно самой профессиональной техники и специалистов . Думаю , что следующим этапом уничтожении страны будет распад армии . Ну а как её ещё можно победить ? Вот зачем было армию было отстранять от строительства гражданских работ , какой глупец пошёл на поводу родителей в.с. А ведь они же приобретали там не только воинскую специальность , но и строительные профессиональные навыки . Мы из армии выпускали в народное хозяйство готовых специалистов не только военных , но и гражданских . Горит тайга , да кто как ни армия поможет , великие стройки -тоже армия и так далее . А здесь , что мы видим -роддом олигархов . И эти опять рвутся к властиВиктор ГемановМутная какая-то статья, алогичная.ЛСЛеонид СтронгинВосточный участок БАМА был построен главным образом железнодорожными войсками. Так что участие МО логично и не требует сложных разъяснений. И к олигархам отношения не имеет. Кстати, упомянутый Крымский мост строил как раз "олигарх" - Аркадий Ротенберг.Владимр СемкинА кто будет хозяином этой дороги если государство тогда понятно зачем бесплатная рабсила военных, а если олигарху то пусть олигарх и вкладывает свои капиталы для реконсьрукцииЕвгений Натесов"Рабсила военных" не бесплатна, а очень даже дорога.Мухтар МуслиховПрезидент и вся его команда на высоте! Россия системно развивается жизнедеятельной артерией с Запада на Восток - это не только ж.д, но и автодороги, газопроводы, ЛЭП, промышленная и вся сопутствующая социальная инфраструктура южнее и севернее коридора , которые с Северным морским путем обеспечат и системное развитие отпаек с Севера на Юг. Будущее за развитием евроазиатского слияния через этот освоенный трансконтинентальный жизнеобеспеченый коридор! Теперь о посте. Автор, говоря об угле только как о топливе, малеха принизил стратегическую ценность этого многокомпонентного многофункционального минерала - сегодня пока не пришло время глубокой его переработки.Галина ЕмельяноваЗачем?Там должен быть кто то честный, иначе государственные миллиарды растекутся по частным карманам. А у нас сейчас слишком много расходов.Евгений НатесовНо при стпоительстве крымского моста не растеклись.Галина ЕмельяноваОтвечаете за своё утверждение? У нас ни одно строительство не обходится, чтобы от от финансирования не "отщипывали" в большей или меньшей степени.Евгений НатесовОтвечаю. А у вас есть доказательства "отщипывания"?АНГЕЛ АНГЕЛА где в России строительная отрасль, ЖД что так военные и будут строить, потом контрацептивы выпускать и т.д.... Где бизнес о котором так долго глаголили демократы и либералы, что рынок все отрегулирует. Где экономические реальные реформы в стране или как нищенские пенсии и голодомор для народа больше ни чего не могут??? Продаем, вывозим, гоним газ, нефть все это прекрасно, а кто на этом зарабатывает бизнес приближенный к власти???? Что с этого имеет народ????paul aleksandrКритиканы !,.. или просто кретины те кто подвергает сомнению дела президента Российского,.. это лишний раз доказывает вашу безмозглость!Slava LoНачинается кампания по продвижению Шойгу в президенты России.Евгений НатесовБред.Александр ДонигевичНЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА ЗЕМЛИ И НЕ ТОЛЬКО - читайте книги российских писателей .Комментировать
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