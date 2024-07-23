На Ставрополье расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении владельца торговой точки, похищавшего имущество у коллег по бизнесу

В Отдел МВД России «Предгорный» поступило пять заявлений от владельцев вещевых павильонов одного из крупных рынков округа, заявивших о кражах из принадлежащих им контейнеров более 180 наименований предметов мужского и женского гардеробов.
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