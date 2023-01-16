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Путин поручил побороть бедность в 2023 году: какова реакция чиновников

Путин поручил побороть бедность в 2023 году: какова реакция чиновников

Бедность в России принимает затяжной и хронический характер. Не случайно на первом в нынешнем году заседании правительства наряду с другими наболевшими проблемами Владимир Путин назвал приоритетной борьбу с бедностью и социальным неравенством.

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