Путин поручил побороть бедность в 2023 году: какова реакция чиновников

Бедность в России принимает затяжной и хронический характер. Не случайно на первом в нынешнем году заседании правительства наряду с другими наболевшими проблемами Владимир Путин назвал приоритетной борьбу с бедностью и социальным неравенством.
Бедность в России принимает затяжной и хронический характер. Не случайно на первом в нынешнем году заседании правительства наряду с другими наболевшими проблемами Владимир Путин назвал приоритетной борьбу с бедностью и социальным неравенством.
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