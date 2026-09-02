Сила в правде
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Сила в правде

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Директор ЦРУ девять часов простоял во Внуково на C-17. Обычный самолёт ему не подошёл

Директор ЦРУ девять часов простоял во Внуково на C-17. Обычный самолёт ему не подошёл

25 августа во Внуково сел американский C-17, и на нём оказался директор ЦРУ. Он пересел на транспортник только на коротком плече из Риги и провёл на земле почти девять часов.

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