США и Индия договорились сотрудничать в сфере обороны по широкому кругу вопросов

По результатам встречи министров иностранных дел и министров обороны США и Индии в Дели в формате «2+2» стороны достигли договоренностей о развитии сотрудничества в оборонной сфере по широкому кругу вопросов.
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