Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Natalya Obozovskaya
    Капитуляция Украины полная!!!!!!Зеленский сломалс...
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Россия спасает Европу

Россия спасает Европу

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Елена Караева Дискуссия о том, где сегодня больше европейских ценностей — в общеевропейском блоке, пустившемся во все тяжкие, или у нас, ответ был дан.

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