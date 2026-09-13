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FiNE NEWS

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Лидер ХСС Маркус Зёдер предупредил о рисках для Германии при провале нынешнего правительства

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер высказался о рисках для политической стабильности Германии в случае провала действующего федерального правительства.

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