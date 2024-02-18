Ван И: КНР выступает за политическое решение конфликта на Украине

Глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что КНР выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине.
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