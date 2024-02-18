Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий
    "...Россиян, которых обвинили в распространении фейков, смогут лишить денег, ценностей и другого имущества, которое о...В Госдуме призвал...
  • Cергей Шапорев
    Давайте и еще больше обучайте сопляков устраивать молодежные побоища! Неужели не понятно, что такие фильмы являются п...На Урале снимут в...
  • Игорь Петров
    Хохол- сдавайся!Разведчики ВС Рос...

Ван И: КНР выступает за политическое решение конфликта на Украине

Ван И: КНР выступает за политическое решение конфликта на Украине

Глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что КНР выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх