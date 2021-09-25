В Ботаническом саду Петербурга 25 и 26 сентября пройдет выставка грибов

В Ботаническом саду Петра Великого открывается традиционная осенняя выставка «Планета грибов». В павильоне «Зелёный домик» Ботсада будут представлены свежие грибы, собранные в лесном массиве и парках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.