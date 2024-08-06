Эксперт Куликов назвал чернослив, изюм и инжир самыми полезными сухофруктами

Он также рассказал, чем может быть опасно их переедание Завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал РИА Новости, какие сухофрукты способны принести организму наибольшую пользу и чем опасно их переедание.