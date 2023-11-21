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Никола Йокич и Майкл Мэлоун были удалены в 1-й половине победного матча с «Детройтом»

Никола Йокич и Майкл Мэлоун были удалены в 1-й половине победного матча с «Детройтом»

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич и главный тренер команды Майкл Мэлоун были удалены в первой половине победного матча с «Детройтом» (107:103).

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