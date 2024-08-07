В Центре Мешалкина спасли мужчину, который мог умереть от инфаркта и гигантской аневризмы

К новосибирским хирургам 78-летний местный житель поступил уже в очень ослабленном состоянии. Он испытывал боли, которые говорили о начавшемся надрыве гигантской аневризмы брюшного отдела аорты — патологически раздутой сосудистой стенки.
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