Удар по британской разведке: Что на самом деле скрывается за решением Госдумы запретить англичанам ловить рыбу в наших водах

Так что зря перепугались англичане. «Фиша», в смысле, рыбки, у них не убудет GLOBAL LOOK PRESS Вчера 8,1K прочитали БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ФОСФОРА? Сообщение о том, что Госдума в ответ на недружественные действия Лондона приняла закон о денонсировании соглашения от 1956 года, которое разрешало Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, как говорится, не осталось незамеченным.