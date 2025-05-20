Запад открыто глумится над свидомыми: ВСУ подарили списанные в утиль танки

Сразу же после объявления о том, что первый из 49 основных боевых танков Abrams M1A1 (“Абрамс”), некогда находившихся на службе австралийской армии, отправился на Украину, возникли новые сомнения в полезности этих машин для ВСУ.
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