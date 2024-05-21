Депутат Госдумы Тамара Фролова выступила с критикой ежегодного отчёта Максима Егорова

Депутат Госдумы РФ от Тамбовской области, член комитета по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова раскритиковала ежегодный отчёт главы Тамбовской области Максима Егорова в части функционирования региональной системы здравоохранения.
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