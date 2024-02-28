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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Кунцевский суд Москвы вынес решение по иску рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе (ФНС), признав незаконной блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch.

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