Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Кунцевский суд Москвы вынес решение по иску рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе (ФНС), признав незаконной блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch.
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