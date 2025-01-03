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Мотта о матче «Юве» и «Милана» в Саудовской Аравии: «Идеальное место для работы, отличный климат. Местная лига растет, я не особо следил, но направление правильное»

В Эр-Рияде проходят полуфинальные матчи Суперкубка Италии. 3 января сыграют «Ювентус» и «Милан». «Мы находимся в идеальном месте для работы, с удобством и отличным климатом.

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