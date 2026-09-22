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Регионы России

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Учёные выделили упражнения для укрепления костей после 40 лет

Учёные выделили упражнения для укрепления костей после 40 лет

Китайские учёные провели масштабное исследование и выявили, что регулярная быстрая ходьба и бег трусцой являются наиболее эффективными видами физической активности для поддержания минеральной плотности костной ткани у людей старше 40 лет.

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