На Смоленщине откроют «горячую линию» о безопасности детских и школьных товаров

Об этом сообщает администрация областного центра. Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
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