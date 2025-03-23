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Царьград

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Новая "ядерная сделка": Иран выставил два принципиальных условия

Новая "ядерная сделка": Иран выставил два принципиальных условия

Нужна новая "ядерная сделка", нынешняя возобновлению не подлежит. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

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