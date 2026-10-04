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Семак недоволен реализацией «Зенита» в товарищеских матчах: «Три тайма без голов – многовато. Аугусто к «Краснодару» не готов: старается, но футбол – это конкуренция»

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» над БАТЭ (1:0) после ничьей с « Шанхай Шэньхуа » (0:0). – Как всегда в таких матчах, главное – что обошлось без травм, слава богу.

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