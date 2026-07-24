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Царьград

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КСИР назвал законной целью британскую базу, с которой США бомбили Иран

КСИР назвал законной целью британскую базу, с которой США бомбили Иран

Иран пошел на резкое обострение с Британией после очередного налета американской авиации.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бомбардировщик B-1, нанесший удар по иранской территории, взлетел с британской авиабазы RAF Fairford в графстве Глостершир.

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