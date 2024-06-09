Поматросят и бросят: когда США «наиграются» с Зеленским

Александр Ляшенко

Аноним под кличкой "Пятый канал",хватит обольщаться мечтами несбыточными и вводить в заблуждение россиян своим скудоумием".Какое дело россиянам,что Зеленский юридически нелегитимен как президент. Его полномочия истекли, новых выборов он не назначает.Для россиян идёт война, и срок Зе*, это ни о чём!Для тебя ,монетизирующего,эту тему может что то и значит.Кому война. а анониму под кличкой "Пятый канал", мать родна.