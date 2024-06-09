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Пятый канал

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Поматросят и бросят: когда США «наиграются» с Зеленским

Поматросят и бросят: когда США «наиграются» с Зеленским

Метание главы киевского режима Владимира Зеленского по миру напоминает хаотичные движения по комнате сдувающегося шарика.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним под кличкой &quot;Пятый канал&quot;,хватит обольщаться мечтами несбыточными и вводить в заблуждение россиян своим скудоумием&quot;.Какое дело россиянам,что Зеленский юридически нелегитимен как президент. Его полномочия истекли, новых выборов он не назначает.Для россиян идёт война, и  срок Зе*, это ни о чём!Для тебя ,монетизирующего,эту тему может что то и значит.Кому война. а анониму под кличкой &quot;Пятый канал&quot;, мать родна.
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