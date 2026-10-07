Пермская галерея взяла «Инженерный Оскар» на 100+ Awards 2026

Проект нового здания Пермской художественной галереи признали лучшим архитектурным решением среди уникальных зданий на форуме 100+ Awards 2026 в Екатеринбурге, награду получил глава краевого минстроя Артем Габдрахманов.
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