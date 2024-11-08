ФСБ: Задержан житель Крыма, передававший Украине данные о военных объектах России

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободыЖитель Крыма установил контакт с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и передавал представителю спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО.
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