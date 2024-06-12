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Петербургский дневник

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Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

Он призвал граждан не приближаться к подозрительным объектам, а сразу вызывать экстренные службы Вооруженные силы Украины устанавливают противопехотные мины с сейсмическими датчиками в 10-километровой приграничной зоне.

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