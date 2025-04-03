Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница Севастополя выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.