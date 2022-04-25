Вкусные рецепты

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Зелёный горошек покупаю часто и много: рассказываю, какую «вкусноту» готовлю к ужину (делюсь рецептом)

Зелёный горошек покупаю часто и много: рассказываю, какую «вкусноту» готовлю к ужину (делюсь рецептом)

Ингредиенты: 1 банка зеленого горошка 1 морковь 3 яйца пучок зеленого лука 1 зуб. чеснока соль по вкусу для заправки: майонез или сметаны Приготовление: Яйца отварите до полной готовности, остудите, нарежьте кубиком.

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