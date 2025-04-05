«Не знаю»: экс-глава Свердловской области отреагировал на уголовное дело

Экс-глава Свердловской области Куйвашев опроверг сообщения об уголовном делеУшедший в отставку экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что стал фигурантом уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Осторожно Media».
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