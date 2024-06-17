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Новокиевцы собрали 60 тысяч рублей в поддержку СВОих

Новокиевцы собрали 60 тысяч рублей в поддержку СВОих 🔥🔥🔥 В Новокиевском сельском поселении состоялся благотворительный концерт "Мы - Россия" в поддержку участников СВО.

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