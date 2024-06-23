Во Франции раскритиковали вступление Украины в ЕС: «Прощальный подарок Макрона»

ПАРИЖ, 23 июня, ФедералПресс. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, опасаясь, что восстановление Украины будет финансироваться за счет европейских налогоплательщиков, особенно немцев и французов.
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